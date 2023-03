Sci | Odermatt vince il 2° gigante di Kranjska Gora e si aggiudica la Coppa di specialità

(Di domenica 12 marzo 2023), 12 mar. - (Adnkronos) - Duello ad altissima tensione fra Marcoed Henrik Kristoffersen nel secondodi, l'ultimo prima delle Finali di Soldeu. Alla finelo svizzero, con una sontuosa seconda frazione e 32 centesimi di vantaggio sul rivale, capace di far registrare il miglior tempo di manche.si porta così a casa anche ladi, visti i 740 punti totalizzati in stagione contro i 580 del norvegese e una gara al termine della stagione. Si torna a vedere una bella Italia in questo finale di stagione, grazie al miglior risultato in carriera per Filippo Della Vite che dopo il sesto posto di metà gara, si conferma nella seconda ormai all'altezza dei migliori interpreti della ...

Lo svizzero vince di nuovo in Slovenia, ancora battuto Kristoffersen. Arriva la seconda coppa di specialità per. Bene Della Vite e De ...Nonostante un errore nella run 2,ha chiuso con 32 centesimi di vantaggio sul norvegese. Completa il podio Alexis Pinturault . Tre italiani in top 15 Ottima prestazione di squadra per l'...Tornando a, per lui è la sesta vittoria stagionale in gigante, l'undicesima in due ...

Sci, Odermatt vince la Coppa del mondo generale con quattro gare d'anticipo la Repubblica

Lo svizzero vince di nuovo in Slovenia, ancora battuto Kristoffersen. Arriva la seconda coppa di specialità per Odermatt. Bene Della Vite e De Aliprandini ...