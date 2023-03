Sci di fondo | Coppa del Mondo 2023 | doppietta norvegese nella 50 km di Oslo Vince Haga | Francesca Franchi 19ma

(Di domenica 12 marzo 2023) Si è disputata anche al femminile l’iconica 50 km tl mass start diHolmenkollen, in Norvegia, valida per ladeldi sci di2022-, che ha visto ladelle padrone di casa norvegesi con il successo di Ragnhild Gloeersensu Astrid Oeyre Slind, mentre completa il podio la statunitense Jessie Diggins. L’unica azzurra in gara,, si classifica. Penalizzata dalla vicinanza con la 30 km iridata, oggi sono solo 32 le iscritte, tutte partenti, di cui 12 norvegesi: il dominio delle padrone di casa porta a cinque atlete norge tra le prime sette.della Norvegia dunque con la vittoria di Ragnhild Gloeersenin 2:13’36?1 ...

La vincitrice della 50 km femminile di Oslo 2023 , valida per la Coppa del Mondo 2022/2023 didi, è la norvegese Ragnhild Gloeersen Haga . L'atleta scandinava s'impone a sorpresa con il crono di 2:13.36 e accorcia le distanze da Tiril Udnes Weng in classifica generale, infiammando il ...Il vantaggio sul gruppo di inseguitori raggiunge i 36.6 secondi quando gli altri nel disperato tentativo di rientrare in gara si fermano ad effettuare il cambio di...con 8 chilometri di ritardo. ...I motivi sono noti, nei paesi scandinavi infatti l'educazione è eccellente , la cultura dello sport e del benessere fisico, tra saune edi, è sviluppatissima e le opportunità di lavoro sono ...

Sci di Fondo - Lacrime di gioia per Ragnhild Haga vincitrice della 50 km di Holmenkollen, Francesca Franchi chiude in ... FondoItalia.it

