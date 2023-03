Sci di fondo | 50 km femminile Oslo 2023 | vince Haga davanti a Slind | Franchi diciannovesima

Leggi su sportface

(Di domenica 12 marzo 2023) La vincitrice della 50 kmdi, valida per la Coppa del Mondo 2022/di sci di, è la norvegese Ragnhild Gloeersen. L’atleta scandinava s’impone a sorpresa con il crono di 2:13.36 e accorcia le distanze da Tiril Udnes Weng in classifica generale, infiammando il finale di stagione. A tinte norvegesi anche il secondo posto, occupato da Astrid Oeyre, mentre a completare il podio è la statunitense Jessie Diggins. In top 5 anche Stadlober e Sanness, mentre Weng è solo settimaa Niskanen. Gara sottotono per l’azzurra Francesca, soloa +5.19 dalla vetta. SportFace.