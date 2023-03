Sci: Cdm, Odermatt leader dopo 1/a manche gigante Kranjska Gora e Della Vite sesto (Di domenica 12 marzo 2023) Kranjska Gora, 12 mar. -(Adnkronos) - E' ancora Marco Odermatt a guidare la classifica dopo la prima manche, nel secondo gigante di Kranjska Gora, con il tempo di 1'12?16, e 28 centesimi di vantaggio su Alexis Pinturault, tornato ad altissimi livelli anche nella disciplina delle porte larghe. Al terzo posto Henrik Kristoffersen, sempre competitivo, soprattutto quando la tracciatura presenta maglie più strette, come in questa prima manche: 47 centesimi il distacco del norvegese. Molto buona la prima manche degli azzurri, con Filippo Della Vite che si piazza al sesto posto con 1?11 di distacco da Odermatt, seguito da Luca De Aliprandini a 1?66. Molto ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 12 marzo 2023), 12 mar. -(Adnkronos) - E' ancora Marcoa guidare la classificala prima, nel secondodi, con il tempo di 1'12?16, e 28 centesimi di vantaggio su Alexis Pinturault, tornato ad altissimi livelli anche nella disciplina delle porte larghe. Al terzo posto Henrik Kristoffersen, sempre competitivo, soprattutto quando la tracciatura presenta maglie più strette, come in questa prima: 47 centesimi il distacco del norvegese. Molto buona la primadegli azzurri, con Filippoche si piazza alposto con 1?11 di distacco da, seguito da Luca De Aliprandini a 1?66. Molto ...

