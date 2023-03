Sci | Barilla celebra Shiffrin con il lancio di un pack in edizione limitata all' asta per beneficenza

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 12 marzo 2023) Roma, 12 mar. - (Adnkronos) - È un risultato da record quello ottenuto da Mikaela, sciatrice medaglia d'oro olimpica, che grazie alla vincita suo 87° titolo è l'atleta di sci più premiata al mondo. Precedentemente detenuto per 34 anni dallo svedese Ingemar Stenmark con 86 vittorie, il passaggio del riconoscimento è un momento storico. La vittoria segna la fine di un inseguimento che dura da quasi un decennio, da quando Mikaela è entrata in scena nel 2011.è stata al suo fianco sin dall'inizio, rappresentando per la sciatrice la collaborazione più lunga fino ad oggi e condividendo con lei tutte le sue vittorie. Dodici anni di unione in cui Mikaelahanno sempre condiviso valori importanti, come buona alimentazione, qualità, famiglia e passione per l'eccellenza. E se le cose grandi ...