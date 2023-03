Sci alpino | tutti i qualificati per le Finali di Coppa del Mondo di Soldeu 2023 | Italia presente con 16 atleti

(Di domenica 12 marzo 2023) Ladel2022-di scivedrà scattare domani, lunedì 13 marzo, ledi(Andorra): le gare saranno riservate, in ordine di qualificazione, ai primi 25 delle classifiche di specialità, a chi ha ottenuto 500 punti in classifica generale, ai vincitori dei Mondiali senior, ed ai vincitori dei Mondiali Junior. Glini che hanno acquisito il diritto a gareggiare sono 16, di cui 10 uomini e 6 donne. Di seguitogli azzurri che hanno diritto a partecipare a ciascuno degli eventi individuali in programma (la nota tra parentesi indica il criterio di qualificazione, in assenza della quale l’atleta è tra i primi 25 della classifica di specialità). Sci, calendario...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : Signore e signori, benvenuti nel regno di Sua Maestà ?????????????? ???????????????? ???? L'americana eguaglia Stenmark e diventa… - mz_storymakers : RT @Gazzetta_it: #Odermatt gigantissimo: doppietta capolavoro a Kranjska Gora. Della Vite sesto, De Aliprandini 8° #fisapine - sportface2016 : Sci alpino | La classifica generale aggiornata dopo il gigante di #KranjskaGora - Gazzetta_it : #Odermatt gigantissimo: doppietta capolavoro a Kranjska Gora. Della Vite sesto, De Aliprandini 8° #fisapine - RSIsport : ???????? Marco Odermatt è imbattibile in gigante: sesta vittoria su nove gare quest'anno, doppietta a Kranjska Gora nel… -

La classifica generale della Coppa del Mondo maschile 2022/2023 aggiornata dopo il gigante di Kranjska Gora di domenica 12 marzo. Marco Odermatt vince anche la seconda gara sulle nevi sloveni e ...Il secondo gigante maschile di Kranjska Gora 2023 , valido per la Coppa del Mondo 2022/2023 die di scena domenica 12 marzo, viene conquistato da Marco Odermatt . Sesta vittoria su nove giganti stagionali per l'atleta svizzero, che si conferma il migliore al mondo in questa ...... nonostante i sei errori al poligono ( 1 2 2 1) è velocissima suglistretti e chiude con il ... Vittoria per l'Michel Durand (43'42''2; 0 0 1 1).

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.40: Per oggi è tutto, appuntamento da mercoledì alle finali di Soldeu. Grazie per averci seguito e buona domenica! 13.39: Questa la classifica di Coppa del ...La Coppa del Mondo 2022-2023 di sci alpino vedrà scattare domani, lunedì 13 marzo, le Finali di Soldeu (Andorra): le gare saranno riservate, in ordine di qualificazione, ai primi 25 delle classifiche ...