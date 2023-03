Sci alpino | Odermatt concede il bis a Kranjska Gora e vince la coppa di gigante | sesto Filippo Della Vite

(Di domenica 12 marzo 2023) Il guizzo del fuoriclasse. Marcoil bis ae conquista la sua secondadel mondo di. Lo svizzero si conferma il numero unospecialità e centra la sua undicesima vittoria stagionale. In testa già dopo la prima manche,ha commesso un errore nella seconda, ma si è scatenato nel finale dove non ha lasciato scampo agli avversari. Il podio è lo stesso di ieri, ma si invertono coloro che salgono sul secondo e terzo gradino. Il norvegese Henrik Kristoffersen conclude alle spalle dia 32 centesimi, mentre al terzo posto si è classificato il francese Alexis Pinturault, stacco di 70 centesimi dal vincitore. Distacchi elevatissimi già dalla quarta posizione dello sloveno Zan ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : Signore e signori, benvenuti nel regno di Sua Maestà ?????????????? ???????????????? ???? L'americana eguaglia Stenmark e diventa… - sportface2016 : Sci alpino | La classifica generale aggiornata dopo il gigante di #KranjskaGora - Gazzetta_it : #Odermatt gigantissimo: doppietta capolavoro a Kranjska Gora. Della Vite sesto, De Aliprandini 8° #fisapine - RSIsport : ???????? Marco Odermatt è imbattibile in gigante: sesta vittoria su nove gare quest'anno, doppietta a Kranjska Gora nel… - sportface2016 : Sci alpino, gigante maschile #KranjskaGora: #Odermatt sa solo vincere, sesto #DellaVite -

... nonostante i sei errori al poligono ( 1 2 2 1) è velocissima suglistretti e chiude con il ... Vittoria per l'Michel Durand (43'42''2; 0 0 1 1).La prima manche del secondo gigante maschile di Kranjska Gora 2023 , valido per la Coppa del Mondo 2022/2023 di, vede al comando Marco Odermatt . Lo svizzero mette a referto il miglior tempo sulla pista slovena e mette la strada in discesa verso un'altra vittoria. Lo svizzero conclude in 1:12.16, ...... nonostante i sei errori al poligono ( 1 2 2 1) è velocissima suglistretti e chiude con il ... Vittoria per l'Michel Durand (43'42''2; 0 0 1 1). 1 of 4 c.s.

Siamo pronti per l’ultimo atto della stagione della Coppa del Mondo di sci alpino 2023. Nel corso della prossima settimana, infatti, vivremo le Finali di Soldeu (Andorra) che andranno a concludere gli ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.39: Il danese Borgnaes è 28mo con un ritardo di 404 10.37: Ancora un errore grave per Vinatzer che chiude con un ritardo di 471 ed è già fuori, 32mo 10.3 ...