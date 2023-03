Sci alpino | finali Soldeu 2023 | calendario | programma | orari e diretta tv

(Di domenica 12 marzo 2023) Ilcompleto con le date, glie latv delledella Coppa del Mondo 2022/di sci. Siamo arrivati al gran finale. Sulle nevi spagnole i protagonisti di questa Cdm si giocano le ultime carte per raggiungere i propri obiettivi. Si parte mercoledì 15 marzo con le due discese, maschile e femminile, per poi passare giovedì 16 ai super-G. Venerdì 17 sarà il momento dell’evento a squadre, mentre sabato 18 e domenica 19 si chiuderà con gli slalom speciali e gli slalom giganti.tv – Le gare saranno trasmesse intv sui canali della Rai e di Eurosport, mentre lo streaming sarà affidato a Rai Play, Eurosport.it e Discovery +....

La start list, i pettorali di partenza e gli italiani in gara dello slalom gigante di Kranjska Gora in Slovenia , valevole per la Coppa del Mondo 2022/2023 di. Ad indossare il pettorale numero uno sarà il campione francese Alexis Pinturault, mentre a seguire ci saranno i due norvegesi Henrik Kristoffersen e Lucas Braathen. Il primo degli azzurri ...In attesa delle date dei recuperi, non saranno disputati i Campionati regionali Allievi e Ragazzi di, circuito Gros Cidac, in programma a Valtournenche, organizzati dal Club de Ski (Slalom ...Nessuna come lei nello. La sciatrice statunitense nata nel 1995 - lunedì 13 marzo compie 28 anni - nelle valli del Colorado e già in pista quando ancora doveva compiere i sedici anni, ...

valido per la coppa del Mondo 2022-2023 di sci alpino maschile. Il circuito mondiale maschile torna come di consueto sul pendio sloveno in chiusura di stagione. E’ l’ultima tappa prima delle finali di ...Si va a concludere l’ultimo fine settimana della Coppa del Mondo di sci alpino 2023 prima del gran finale di Soldeu del prossimo weekend. Quest’oggi, infatti, sarà di scena il secondo gigante di Kranj ...