Sci alpino, calendario Finali Coppa del Mondo Soldeu 2023: programma, orari, tv, streaming (Di domenica 12 marzo 2023) Siamo pronti per l'ultimo atto della stagione della Coppa del Mondo di sci alpino 2023. Nel corso della prossima settimana, infatti, vivremo le Finali di Soldeu (Andorra) che andranno a concludere gli impegni per i due comparti. Gli atleti saranno in azione per quattro prove individuali più una a squadre per andare ad assegnare le Sfere di Cristallo e le Coppe di specialità. Il programma della settimana nel Principato di Andorra si aprirà con le due prove della discesa maschile e femminile, con la gara vera e propria che si disputerà nella giornata di mercoledì 15 marzo. I superG saranno di scena nella giornata del 16 marzo, prima del parallelo a squadre di venerdì 17 marzo. Messo in archivio il parallelo si passerà alle prove tecniche che saranno incrociate.

