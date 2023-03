Schlein sulla guerra in Ucraina: «Aggressione Russia criminale, Kiev deve potersi difendere: vogliamo una pace giusta» (Di domenica 12 marzo 2023) La guerra scatenata da Vladimir Putin in Ucraina è «un’invasione criminale e nazionalista». Questa la linea dettata da Elly Schlein, che all’assemblea di oggi a Roma è stata proclamata ufficialmente nuova segretaria del Partito Democratico. «Dobbiamo continuare a sostenere in modo pieno il popolo ucraino, che ha diritto di difendersi. Dobbiamo continuare a sostenerlo, ma accanto a questo dobbiamo chiedere un protagonismo più forte all’Unione Europea per uno sforzo politico e diplomatico», ha precisato Schlein dal palco del centro congressi La Nuvola, davanti a oltre 700 delegati. Schlein, dunque, conferma la linea dei dem a favore dell’invio di aiuti militari a Kiev. Allo stesso tempo, però, rilancia sulla necessità di trovare una soluzione ... Leggi su open.online (Di domenica 12 marzo 2023) Lascatenata da Vladimir Putin inè «un’invasionee nazionalista». Questa la linea dettata da Elly, che all’assemblea di oggi a Roma è stata proclamata ufficialmente nuova segretaria del Partito Democratico. «Dobbiamo continuare a sostenere in modo pieno il popolo ucraino, che ha diritto di difendersi. Dobbiamo continuare a sostenerlo, ma accanto a questo dobbiamo chiedere un protagonismo più forte all’Unione Europea per uno sforzo politico e diplomatico», ha precisatodal palco del centro congressi La Nuvola, davanti a oltre 700 delegati., dunque, conferma la linea dei dem a favore dell’invio di aiuti militari a. Allo stesso tempo, però, rilancianecessità di trovare una soluzione ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : L'intervista al Fatto Quotidiano: “La premier non ha trovato tempo per i parenti delle vittime. Però è andata alla… - rulajebreal : Sono passati 15 giorni e la Meloni non ha ancora condannato la violenza dei militanti di Azione Studentesca davanti… - ultimora_pol : Maurizio #Acerbo: 'Chiedere a Elly Schlein di cambiare linea sulla guerra come ha già fatto M5S non significa chied… - GiorgioAntonel1 : RT @erretti42: “C’è una gara Meloni-Salvini Schlein l’aspetto sulla guerra” - Il Fatto Quotidiano Temo che l’attesa sarà vana. Schlein ha… - TheStatisticia6 : @luca_carioli @Al3ssiaManka @KelleddaMurgia @LucaBizzarri Palese cosa????ma per favore. Che faccia sta battuta sull… -