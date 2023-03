Schlein | Stiamo arrivando | sarà una nuova primavera

(Di domenica 12 marzo 2023) Roma, 12 marzo 2023 "Molti mettevano in discussione la sopravvivenza stessa del PD. Ma hanno perso a scommettere contro il Partito Democratico. Siamo ancora qui, più forti, più uniti.

... siamo ancora qui, più forti e uniti, e stiamo arrivando. Sarà questa per noi un nuova primavera". Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, all'assemblea del Pd, in corso al Centro congressi "La Nuvola", a Roma.

(Agenzia Vista) Roma, 12 marzo 2023 'Chi aveva scommesso sulla fine del Pd ha perso la scommessa a scommettere contro il Pd, siamo ancora qui'. «Siamo qui, più vivi, forti, uniti e stiamo arrivando. Sarà questa una nuova primavera». Parte sul serio in una domenica di primavera, inattesa a Roma, il nuovo corso del Pd a guida Elly Schlein.