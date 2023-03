Schlein | il primo discorso da segretaria Pd | «Basta liti interne | Bonaccini sia presidente Con altre opposizioni terreni comuni»

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... nonleggerlo : Direttore (lei che è un esponente di spicco di Fratelli d'Italia, primo partito italiano, attualmente al governo, n… - LegaSalvini : ++ ? Durissima prima pagina di “Libero”: “Elly si mette a capo degli sciacalli. Schlein atto primo: rilancia le cal… - sofonisba55 : RT @DomaniGiornale: ?? Elly Schlein ha concluso il suo primo discorso da segretaria del Pd. Ha parlato di diseguaglianze, clima, fisco e dir… - LICIO15 : Schlein, il primo discorso da segretaria Pd: «Basta liti interne, Bonaccini sia presidente. Con altre opposizioni t… - Tele_Nicosia : ROMA (ITALPRESS) - Elly Schlein è stata proclamata ufficialmente nuova segretaria del Partito democratico dall'Asse… -

2023 - 03 - 12 12:26:18: grazie a Bonaccini, Cuperlo e De Micheli 'Ilringraziamento speciale va a Stefano Bonaccini, Gianni Cuperlo e Paola De Micheli, perché questa cosa l'abbiamo ...L'unità del partito è una delle chiavi ricorrenti delintervento dida segretaria. Ma, sottolinea, è arrivato il momento della chiarezza: "Unità e coerenza", "basta compromessi al ...L'unità del partito è una delle chiavi ricorrenti delintervento dida segretaria. Ma, sottolinea, è arrivato il momento della chiarezza: "Unità e coerenza", "basta compromessi al ...

Schlein, il primo discorso da segretaria Pd: «Basta liti interne ... Open

Noi e terze parti selezionate raccogliamo informazioni personali come specificato nella privacy policy e utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per ...Bonaccini è stato eletto presidente del Pd: "Da oggi a disposizione per dare una mano, faremo convivere le opinioni diverse" ...