Schlein | Estirpiamo cacicchi e capibastone

(Di domenica 12 marzo 2023) (Agenzia Vista) Roma, 12 marzo 2023 "Non vogliamo più vedere irregolarità sui tesseramenti, abbiamo dei mali da estirpare, non vogliamo più vederevari. Su questo dovremo lavorare tanto insieme, ne va della credibilità del Pd, su cui non sono disposta a cedere di un millimetro". Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly, all'assemblea del Pd, in corso al Centro congressi la Nuvola, a Roma. Pd Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev