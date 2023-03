Schlein chiama il Partito democratico all'unità, Bonaccini: è casa mia (Di domenica 12 marzo 2023) E' "unità" la parola che ricorre di più durante l'ora e un quarto di intervento di Elly Schlein all'assemblea Pd. Il primo discorso ufficiale da segretaria rivela bene quanto la neo - leader abbia ben ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 12 marzo 2023) E' "" la parola che ricorre di più durante l'ora e un quarto di intervento di Ellyall'assemblea Pd. Il primo discorso ufficiale da segretaria rivela bene quanto la neo - leader abbia ben ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giorgiolaporta : Che si saranno detti la #Schlein e #Conte alla manifestazione di #Firenze? Si chiama #satira e se non la tollerate… - Giorgiolaporta : A proposito di #donne e #festadelladonna, qualcuno può dire al #Pd che la loro segretaria si chiama #Schlein e non… - SHIN_Fafnhir3 : @Omantini @erretti42 @air_mov @fiordisale @GiuseppeConteIT @Mov5Stelle @noth2loos @RenatoSouvarine Bonaccini!? Cioè… - LauraCarloBravi : RT @marioadinolfi: Zaia in poche righe si dice d’accordo con la legge sull’aborto (lo chiama “diritto all’aborto”), sull’eutanasia e sul ca… - PopFamFirenze : RT @marioadinolfi: Zaia in poche righe si dice d’accordo con la legge sull’aborto (lo chiama “diritto all’aborto”), sull’eutanasia e sul ca… -