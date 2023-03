Scherma, Coppa del Mondo: che risposta dalla spada! Gabriele Cimini vince il GP di Budapest, anche Cuomo sul podio (Di domenica 12 marzo 2023) Si attendeva una risposta da parte della spada azzurra, unica arma a non aver ancora raggiunto il podio in questa stagione, e la risposta è arrivata, forte e chiara, nel Grand Prix di Budapest. Nel torneo maschile nella capitale ungherese Gabriele Cimini ha infatti centrato la prima vittoria in carriera in un torneo di tale importanza (la seconda in totale dopo il torneo satellite di Busto Arsizio nel 2015). La festa azzurra è stata completata dal podio raggiunto da Valerio Cuomo, fermato in semifinale solo dal connazionale. Un torneo semplicemente straordinario quello disputato da Cimini, iniziato dalla vittoria sofferta contro lo spagnolo Alvaro Ibanez per 9-8. Poi il 15-11 con cui ha superato il transalpino Alex ... Leggi su oasport (Di domenica 12 marzo 2023) Si attendeva unada parte della spada azzurra, unica arma a non aver ancora raggiunto ilin questa stagione, e laè arrivata, forte e chiara, nel Grand Prix di. Nel torneo maschile nella capitale unghereseha infatti centrato la prima vittoria in carriera in un torneo di tale importanza (la seconda in totale dopo il torneo satellite di Busto Arsizio nel 2015). La festa azzurra è stata completata dalraggiunto da Valerio, fermato in semifinale solo dal connazionale. Un torneo semplicemente straordinario quello disputato da, iniziatovittoria sofferta contro lo spagnolo Alvaro Ibanez per 9-8. Poi il 15-11 con cui ha superato il transalpino Alex ...

