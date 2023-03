Scherma, Coppa del Mondo 2023: a Budapest vince la polacca Knapik-Miazga, azzurre fuori agli ottavi (Di domenica 12 marzo 2023) Grande sorpresa nel Grand Prix di spada femminile a Budapest. A salire sul gradino più alto del podio è stata la polacca Renata Knapik-Miazga, che ha ottenuto a 34 anni la prima vittoria della carriera in Coppa del Mondo, dopo quattro terzi posti come migliori risultati. In finale Knapik-Miazga ha rovinato la festa ungherese, battendo di una sola stoccata per 11-10 Anna Kun. Ultima stoccata decisiva per la polacca anche in semifinale contro l’estone Nelli Differt (14-13), mentre nell’altra semifinale Kun aveva battuto la francese Marie-Florence Candassamy per 15-14. Prestazione deludente per la squadra azzurra. Nessuna italiana è riuscita a spingersi oltre gli ottavi di finale. Rimpianti sicuramente per Federica Isola, ... Leggi su oasport (Di domenica 12 marzo 2023) Grande sorpresa nel Grand Prix di spada femminile a. A salire sul gradino più alto del podio è stata laRenata, che ha ottenuto a 34 anni la prima vittoria della carriera indel, dopo quattro terzi posti come migliori risultati. In finaleha rovinato la festa ungherese, battendo di una sola stoccata per 11-10 Anna Kun. Ultima stoccata decisiva per laanche in semifinale contro l’estone Nelli Differt (14-13), mentre nell’altra semifinale Kun aveva battuto la francese Marie-Florence Candassamy per 15-14. Prestazione deludente per la squadra azzurra. Nessuna italiana è riuscita a spingersi oltre glidi finale. Rimpianti sicuramente per Federica Isola, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FuocoDiDrago : RT @ItaliaTeam_it: La scherma italiana colpisce ancora! ?? Ad Atene, Rossella Gregorio, Martina Criscio, Michela Battiston e Chiara Mormile… - lasiciliait : Scherma: Fiamingo, Santuccio, Enrico Garozzo e Buzzacchino in Coppa del Mondo - usatoscherma : RT @oslaz: Frascati Scherma, strepitoso lo sciabolatore Gallo: primo trionfo in Coppa del Mondo Assoluta - oslaz : Frascati Scherma, strepitoso lo sciabolatore Gallo: primo trionfo in Coppa del Mondo Assoluta… - oslaz : Frascati Scherma, strepitoso lo sciabolatore Gallo: primo trionfo in Coppa del Mondo Assoluta -