''Scardina uno di noi'': il coro della curva dell'Inter per Daniele (Di domenica 12 marzo 2023) Una rappresentanza della curva Nord dell'Inter, presente alla \''Merate Boxing Night\'', ha voluto dedicare un coro di sostegno a Daniele Scardina: ... Leggi su video.gazzetta (Di domenica 12 marzo 2023) Una rappresentanzaNord, presente alla \''Merate Boxing Night\'', ha voluto dedicare undi sostegno a: ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gianfry64 : @FrankyAce89 @SandroS1915 @massimozampini @juventibus @Gazzetta_it Ci sta. Infatti uno dei primi a riprendere l'art… - Vitt79209263 : #Scardina Si vede subito che è uno con le vene fragili, difatti fa uno sport dove i movimenti sono sempre molto pon… - Nico01042014 : RT @cotrozzi_lisa: ??LA STRAGE La strage degli sportivi. Scardina l'hanno riacchiappato per miracolo. E non aveva preso pugni né botte: uno… - EmanueleMargoni : RT @Wondercri1982: ??LA STRAGE La strage degli sportivi. Scardina l'hanno riacchiappato per miracolo. E non aveva preso pugni né botte: uno… - zaccog : RT @Wondercri1982: ??LA STRAGE La strage degli sportivi. Scardina l'hanno riacchiappato per miracolo. E non aveva preso pugni né botte: uno… -