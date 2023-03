(Di domenica 12 marzo 2023)nella notte, poco prima delle 3.30, in una abitazione di via Alessandro Volta a Guastalla, nel, dove il surriscaldamento di unoelettrico dimenticato acceso ha fatto ...

Incendio nella notte, poco prima delle 3.30, in una abitazione di via Alessandro Volta a Guastalla, nel Reggiano, dove il surriscaldamento di unoelettrico dimenticato acceso ha fatto prendere fuoco ad un materasso. Sul posto, allertati da un vicino di casa, sono intervenuti i Carabinieri. Al loro arrivo i militari hanno trovato la ...Incendio nella notte, poco prima delle 3.30, in una abitazione di via Alessandro Volta a Guastalla, nel Reggiano, dove il surriscaldamento di unoelettrico dimenticato acceso ha fatto prendere fuoco ad un materasso. Sul posto, allertati da un vicino di casa, sono intervenuti i Carabinieri. Al loro arrivo i militari hanno trovato la ...

Scaldasonno causa incendio in casa, 4 in ospedale nel Reggiano La Sicilia

Incendio nella notte, poco prima delle 3.30, in una abitazione di via Alessandro Volta a Guastalla, nel Reggiano, dove il surriscaldamento di uno scaldasonno elettrico dimenticato acceso ha fatto pren ...Il rogo si è innescato a causa del surriscaldamento di uno scaldasonno dimenticato acceso dalla coppia riuscita però a portare all’esterno il materasso. I militari hanno aiutato i due a domare le ...