Scafati-Sassari stasera in tv | canale | orario e diretta streaming Serie A1 2022 2023 basket

Il canale, l'orario e le indicazioni per vedere in diretta tv Scafati-Sassari, sfida valida come ventunesima giornata della Serie A1 2022/2023 di basket. La formazione di coach Scaripanti arriva da tre sconfitte consecutive, e in generale nel 2023 ne ha collezionate sei nelle otto partite giocate: un ruolino di marcia che relega i campani nel folto gruppo di squadre a quota 14 punti. Ora la sfida ai sardi di coach Bucchi, che invece guidano il gruppo di squadre a quota 22 punti, in pieno zona playoff. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di domenica 12 marzo sul parquet del PalaMangano.

