Sbarchi triplicati dopo il pugno duro del governo. FdI: è il ricatto dei trafficanti di vite umane (Di domenica 12 marzo 2023) "Da quando il governo ha annunciato pene severissime contro i trafficanti di vite umane i viaggi e gli Sbarchi sono triplicati. A nessuno viene in mente che sia un ricatto? Evidentemente no, molti considerano più intelligente schierarsi contro l'Italia di fronte all'aggressione che sta subendo". Lo dichiarano in una nota congiunta i capigruppo di Fratelli d'Italia alla Camera e al Senato, Tommaso Foti e Lucio Malan. "Non una parola – aggiungono Foti e Malan – contro i mafiosi che mettono a repentaglio centinaia di vite umane per soldi, che fanno morire annegate le persone legandole al timone di una barca che affonda, che si fanno pagare migliaia di euro per un viaggio su una carretta, che minacciano i passeggeri intimando loro di non ...

