Sbarchi, gli 007 danno i numeri al governo: “In Libia 685 mila pronti a partire”. Ma il dato corrisponde al totale degli stranieri nel paese (Di domenica 12 marzo 2023) Un numero sta rimbalzando online, quello dei “685 mila migranti irregolari” che sarebbero pronti a partire dalla Libia verso le coste italiane. La fonte, dice il Corriere che ne ha dato notizia, è il rapporto che gli apparati di sicurezza inviano settimanalmente al governo. Tanto che il dato è già stato ripreso da molte alte testate e agenzie. Peccato che non corrisponda al vero. La cifra è infatti sovrapponibile al totale delle presenze straniere in Libia. L’ultimo censimento dell’Oim, l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni dell’Onu, ne conta 683 mila. E tra queste ci sono i circa 500 mila migranti che nel paese hanno un lavoro. La disoccupazione straniera in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 12 marzo 2023) Un numero sta rimbalzando online, quello dei “685migranti irregolari” che sarebberodallaverso le coste italiane. La fonte, dice il Corriere che ne hanotizia, è il rapporto che gli apparati di sicurezza inviano settimanalmente al. Tanto che ilè già stato ripreso da molte alte testate e agenzie. Peccato che non corrisponda al vero. La cifra è infatti sovrapponibile aldelle presenze straniere in. L’ultimo censimento dell’Oim, l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni dell’Onu, ne conta 683. E tra queste ci sono i circa 500migranti che nelhanno un lavoro. La disoccupazione straniera in ...

