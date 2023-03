Vai agli ultimi Twett sull'argomento... federico_bosco : Saudi Aramco nel 2022 ha avuto un profitto di 161 miliardi di dollari, un +46% rispetto all'anno precedente spinto… - Kannan88810 : RT @Ravisutanjani: Saudi Aramco - Financials - Ranask35 : RT @Ravisutanjani: Saudi Aramco - Financials - Ravisutanjani : Saudi Aramco - Financials - ChristosFrom : ..spendessero mai quel 1.1b per comprare la ns @Inter? ...ah son (solo) USD e @Suning_Group li vuole in euro?????? -

ha registrato un utile record di 161 miliardi di dollari nel 2022 e ha aumentato il dividendo sul risultaro di un anno tumultuoso per il mercato dell'energia che ha consentito al colosso ...L'attacco del 2019 allaha insegnato a Riad che gli Stati Uniti non possono proteggerli dall'Iran: data l'enorme influenza della Cina sull'Iran e il suo interesse per la stabilità ...... nel 2019, vi era stato l'attacco iraniano (alle infrastrutture petrolifere della) e la non risposta saudita". Come ricordato da Bianco, prima l'Iran e poi l'Oman "hanno accolto ...

Saudi Aramco, utile record nel 2022, aumentato del 47% Agenzia askanews

Roma, 12 mar. (askanews) - Saudi Aramco ha registrato un utile record di 161 miliardi di dollari nel 2022 e ha aumentato il dividendo sul ...Il disimpegno statunitense apre le porte all'espansione di Pechino che ora sconvolge l'allineamento geopolitico del Medio Oriente ...