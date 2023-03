Sassuolo | Dionisi | «Non avevamo mai vinto all’Olimpico con la Roma | bravi i ragazzi»

(Di domenica 12 marzo 2023) Le parole di Alessio, tecnico deldopo la vittoria dei neroverdicontro laAlessio, tecnico del, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro la. Di seguito le sue parole. VITTORIA – «Sono statied efficaci quando recuperavamo palla, siamo stati in partita in un ambiente in cui non è semplice. In dieci anni diilnon aveva maicontro la. Questo lo dico per i, sono molto contento per loro. Un po’ di rammarico per com’è finita, ma va bene così, ...

, le parole di. Roma, panolada per Mourinho dei tifosi. La Roma però, nonostante il 3 - 1 e l'uomo in meno, ha provato in tutti i modi nella ripresa a recuperare lo svantaggio, ...Conferenza stampa: le parole del tecnico neroverde dopo la sfida tra la Roma e il. Le dichiarazioni (Matteo Celletti inviato all'Olimpico) - Alessio, tecnico neroverde, ha parlato in conferenza ...Mourinho(4 - 3 - 3): Consigli; Toljan, Ferrari, Tressoldi (19' st Erlic), Rogerio (43' st ...Ammoniti : Smalling per tocco con il braccio, Lopez, Matic, Tressoldi, Ibanez e Camara per ...

Sassuolo, Dionisi risponde alle voci che lo vogliono al Torino Calciomercato.com

Giallorossi in dieci per tutto il secondo tempo per l'espulsione di Kumbulla. Pomeriggio da incubo per la Roma che, senza lo squalificato Mourinho, si fa battere in casa dal Sassuolo in una partita pa ...All'Olimpico, senza lo squalificato Mourinho in panchina, i giallorossi sono stati battuti dal Sassuolo di Dionisi perdendo la possibilità di agganciare il secondo posto dell'Inter. Neroverdi avanti ...