Sarri: «Il Bologna ha battuto l’Inter, di livello. Punto Lazio serio» (Di domenica 12 marzo 2023) Sarri analizza il Punto conquistato dalla Lazio a Bologna, che non è comunque valso il sorpasso sull’Inter al secondo posto (vedi articolo). Su DAZN, l’allenatore biancoceleste preferisce sottolineare il valore degli avversari. PAREGGIO ACCETTATO – A Maurizio Sarri non dispiace lo 0-0 di Bologna, nonostante la Lazio non abbia superato l’Inter restando a -1. L’allenatore biancoceleste dà un giudizio: «Al di là del Punto o meno è la prestazione che secondo me è stata seria. Una squadra bella, ordinata e attenta, che ha fatto calcio per ottanta metri. Potevamo concludere di più, abbiamo avuto tre occasioni abbastanza nitide. Però se devo parlare della prestazione è da squadra seria, applicata e attenta che vuole arrivare ... Leggi su inter-news (Di domenica 12 marzo 2023)analizza ilconquistato dalla, che non è comunque valso il sorpasso sulal secondo posto (vedi articolo). Su DAZN, l’allenatore biancoceleste preferisce sottolineare il valore degli avversari. PAREGGIO ACCETTATO – A Maurizionon dispiace lo 0-0 di, nonostante lanon abbia superatorestando a -1. L’allenatore biancoceleste dà un giudizio: «Al di là delo meno è la prestazione che secondo me è stata seria. Una squadra bella, ordinata e attenta, che ha fatto calcio per ottanta metri. Potevamo concludere di più, abbiamo avuto tre occasioni abbastanza nitide. Però se devo parlare della prestazione è da squadra seria, applicata e attenta che vuole arrivare ...

Lazio, Sarri: 'Assenza di Mou nel derby Dispiace, è parte dello spettacolo' Commenta per primo Maurizio Sarri , tecnico della Lazio , è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo lo 0 - 0 contro il Bologna : 'Abbiamo fatto una partita seria, giocando un buon calcio per 80 metri. C'è mancato qualcosa ... Lazio, Sarri: "Abbiamo fatto una partita seria" Le parole di Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, dopo il pareggio dei biancocelesti contro il Bologna senza reti Maurizio Sarri ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pari della Lazio con il Bologna. Di seguito le sue parole. PARTITA - "Abbiamo fatto una partita seria, giocando un buon calcio per 80 metri. C'è mancato qualcosa in area e giocare qui non è facile con il Bologna." Lazio, Sarri: 'Mourinho assente al derby Ecco cosa ne penso' Sarri: "Senza Immobile manca qualcosa" Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha analizzato così il pareggio con il Bologna: "Potevamo concludere di più, abbiamo sbagliato alcune occasioni nitide ma se devo parlare della prestazione siamo stati seri." DIRETTA - Bologna - Lazio, Sarri in conferenza: "Derby o Conference Se potessi scegliere..." La Lazio esce dal Dall'Ara con un punto dopo una gara che è stata una vera e propria lotta contro l'ottimo Bologna di Thiago Motta. Un match duro per i biancocelesti.