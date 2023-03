"Sarà un guerra..." (Di domenica 12 marzo 2023) Sul Messaggero, le preoccupazioni per la trasferta dei tifosi tedeschi dell'Eintracht Francoforte a Napoli, in occasione della gara di Ritorno degli Ottavi della Uefa Champions League: "Sarà una guerra, la frase captata dalle antenne della Digos tra i tifosi azzurri. Quelli dell’Eintracht, d’altronde, l’hanno promesso: «Verremo a fare i padroni anche a Napoli», riferendosi agli scontri dell’andata. Per oggi è stato convocato a Napoli un comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica: già domani il provvedimento di divieto di vendita dei ticket potrebbe essere reiterato, ma con motivazioni più circostanziate. A fronte dei 2600 tagliandi ospiti, se ne attendono in realtà 7/8 mila. Tra loro si mescoleranno i fedelissimi ultras dell’Atalanta, gemellati storici dell’Eintracht, accomunati dalla stessa fede politica (l’effige del “Che” stampata sugli ... Leggi su terzotemponapoli (Di domenica 12 marzo 2023) Sul Messaggero, le preoccupazioni per la trasferta dei tifosi tedeschi dell'Eintracht Francoforte a Napoli, in occasione della gara di Ritorno degli Ottavi della Uefa Champions League: "una, la frase captata dalle antenne della Digos tra i tifosi azzurri. Quelli dell’Eintracht, d’altronde, l’hanno promesso: «Verremo a fare i padroni anche a Napoli», riferendosi agli scontri dell’andata. Per oggi è stato convocato a Napoli un comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica: già domani il provvedimento di divieto di vendita dei ticket potrebbe essere reiterato, ma con motivazioni più circostanziate. A fronte dei 2600 tagliandi ospiti, se ne attendono in realtà 7/8 mila. Tra loro si mescoleranno i fedelissimi ultras dell’Atalanta, gemellati storici dell’Eintracht, accomunati dalla stessa fede politica (l’effige del “Che” stampata sugli ...

