San Salvatore Telesino, in costruzione l'alternativa alle prossime amministrative (Di domenica 12 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoDalla condivisione di intenti e contenuti, si ufficializza oggi l'intesa tra i componenti di due gruppi politici locali, Civica e ViviSanSalvatoreTelesino, attualmente compagine di opposizione, con il fine di creare un'unica forza alternativa all'attuale amministrazione uscente. Gli anni caratterizzati dalla mancanza di una concreta visione di futuro e dall'assenza di progresso, senza valorizzazione delle risorse esistenti sul territorio, stanno finalmente per terminare. È giunto il tempo di cambiare, di far rinascere San Salvatore Telesino. Ciò potrà essere realtà grazie al supporto di tanti concittadini, donne e uomini entusiasti, che hanno deciso di unirsi con senso civico e di responsabilità, in un momento in cui è necessario unire competenze, potenzialità e proposte, ed in cui le ...

