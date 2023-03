Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Roma : #BuongiornoRoma Credit: - vaticannews_it : ?? ore 12 ??Piazza San Pietro #Angelus con #PapaFrancesco Segui la diretta ?? - JamesLucasIT : L’opera, realizzata tra il 1513 e il 1515, è oggi conservata presso la Basilica di San Pietro in Vincoli a Roma. L… - infoitinterno : Attraversano i binari a San Pietro Berbenno e vengono travolti - sulsitodisimone : RT @ultimoranet: #Sondrio, due ragazzi di 15 e 17 anni travolti e uccisi da un treno alla stazione di San Pietro Berbenno. I due avrebbero… -

Due giovani stati travolti e uccisi da un treno alla stazione diBerbenno , in provincia di Sondrio. La tragedia è avvenuta nel tardo pomeriggio di domenica 12 marzo. Attraversano i binari e vengono travolti . Dinamica in corso di accertamento . Disagi ...L'incidente è accaduto poco prima delle 18. Secondo alcune testimonianze i due ragazzini avrebbero scavalcato il muro che divide le rotaie dalla trafficatissima Statale 38 dello Stelvio. Avrebbero ...

San Pietro Berbenno (Sondrio), due minorenni attraversano i binari e vengono travolti e uccisi dal treno TGCOM

Un grave incidente è avvenuto lungo la ferrovia nella serata di oggi a San Pietro Berbenno. Alle 17:55, i soccorsi sono stati chiamati a intervenire in seguito ad un arrotamento. Dalle… Leggi ...Tragedia a San Pietro Berbenno, in Valtellina, dove due minorenni (17 e 15 anni) sono morti travolti dal treno ...