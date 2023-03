Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Roma : #BuongiornoRoma Credit: - vaticannews_it : ?? ore 12 ??Piazza San Pietro #Angelus con #PapaFrancesco Segui la diretta ?? - JamesLucasIT : L’opera, realizzata tra il 1513 e il 1515, è oggi conservata presso la Basilica di San Pietro in Vincoli a Roma. L… - MediasetTgcom24 : San Pietro Berbenno (Sondrio), due minorenni attraversano binari e vengono travolti e uccisi dal treno #berbenno… - ultimoranet : #Sondrio, due ragazzi di 15 e 17 anni travolti e uccisi da un treno alla stazione di San Pietro Berbenno. I due avr… -

L'incidente è accaduto poco prima delle 18. Secondo alcune testimonianze i due ragazzini avrebbero scavalcato il muro che divide le rotaie dalla trafficatissima Statale 38 dello Stelvio. Avrebbero ..."E' un papa adatto a questi tempi". Lo afferma un sacerdote a proposito di papa Francesco, che lunedi' 13 marzo compie dieci anni di pontificato. In piazzaper l'Angelus domenicale un altro fedele dice: "Ha scelto il nome di Francesco, che e' gia' un programma. Si e' immedesimato in questa dimensione". 12 marzo 2023Due persone sono morte investite da un treno aBerbenno, in provincia di Sondrio. Al momento non ci sono molto informazioni ma il treno partito da Tirano per Milano alle 17.08 è fermo sulla linea per le operazioni dei soccorritori e gli ...

San Pietro Berbenno (Sondrio), due minorenni attraversano binari e vengono travolti e uccisi dal treno TGCOM

Un grave incidente è avvenuto lungo la ferrovia nella serata di oggi a San Pietro Berbenno. Alle 17:55, i soccorsi sono stati chiamati a intervenire in seguito ad un arrotamento. Dalle… Leggi ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...