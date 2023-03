Samuel | «Porto-Inter? Fiducia Triplete | vi dico! Lautaro Martinez…»

(Di domenica 12 marzo 2023) Walter, ex storico difensore dell’, ha parlato sul canale YouTube di Gianluca Rossi. L’ex difensore si è espresso su temi sia passati che presenti e futuri. Fiducioso sulla squadra di Inzaghi. Poi dice la sua suMartinez PASSATO ?ricorda gli anni all’: «Li ricordo molto bene e con grande gratitudine. I tifosi dell’anche adesso ogni volta che ti vedono ti salutano. Molto bello, contento di aver collaborato ad una piccola parte della storia nerazzurra.? C’era il dubbio perché in una settimana ti giocavi tutto. Si poteva anche perdere tutto. Abbiamo iniziato a giocare, a crederci e ci siamo ritrovati con unche forse nessuno si aspettava». RAP? Poisul ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... zazoomblog : Samuel: «Orgoglio Lautaro Martinez. Porto? L’Inter può passare» - #Samuel: #«Orgoglio #Lautaro… - internewsit : Samuel: «Orgoglio Lautaro Martinez. Porto? L'Inter può passare» - - FcInterNewsit : VIDEO - Samuel: 'Lautaro non deve dimostrare niente a nessuno, la fascia è un orgoglio. Porto? L'Inter ha le carte… -

... Antonio Banderas, Elizabeth Banks, Emily Blunt, Jessica Chastain, John Cho, Glenn Close, Jennifer Connelly, Ariana DeBose, Andrew Garfield, Hugh Grant, Danai Gurira, Salma Hayek Pinault,L. ...... tra le sue fila Bearzot, Pizzul, Reja e Delneri A Reana del Rojale due eccellenze di innovazione ed export Tentato omicidio, 39enne accoltella la ex e fugge Benny Benassi edei Subsonica in ...Anche per questo Luca Facchini, il regista dello sceneggiato "Il principe libero" (il titolo richiama la citazione del pirataBellamy " "Io sono un principe libero e ho altrettanta autorità di ...

TMW - Samuel: "Lautaro non deve dimostrare niente a nessuno. Porto L'Inter può farcela" TUTTO mercato WEB

Il vice presidente nerazzurro padrone di casa alla cena per festeggiare i 21 anni della Fondazione Pupi: "Il derby con il Milan ai quarti di Champions Prima pensiamo a passare il turno. In Portogallo ...Il vicepresidente nerazzurro alla cena di beneficenza della Fundacion Pupi: "Felicissimo del percorso che sta facendo Lautaro" ...