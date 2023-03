Sampdoria | Winks | «L’assenza di Audero pesa»

(Di domenica 12 marzo 2023) Le parole di Harrynel pre-partita di Juve-: «Useremo tutta la nostra esperienza e spingeremo per un buon risultato» Harry, centrocampista della, ha parlato prima del match di Serie A contro la Juventus. Ecco le dichiarazioni rilasciate ai microfoni di DAZN. DICHIARAZIONI – «Abbiamo tanti giocatori assenti, soprattuttoche per noi è fondamentale. È difficile non averlo oggi. Ma abbiamo tanti leader che hanno già vissuto questa situazione. Useremo tutta la nostra esperienza e spingeremo per un buon risultato». LEGGI ALTRE NOTIZIE SU SAMPNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ecco le scelte ufficiali di Stankovic per la sfida tra Juventus e Sampdoria: il serbo si affida a Djuricic e Leris dietro a Gabbiadini ...Genova – Tante assenze in casa Sampdoria per la sfida contro la Juventus ma Stankovic recupera Djuricic che sarà in campo dal primo minuto. Tra i pali, al posto dell’infortunato Audero, debutta in Ser ...