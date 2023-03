Sampdoria, gol da record per Djuricic (Di domenica 12 marzo 2023) Con il gol segnato alla Juve stasera Djuricic segna il suo secondo gol ai bianconeri con due maglie diverse La Juventus è diventata la terza squadra contro cui Filip Djuricic ha trovato il gol in Serie A con due maglie diverse, dopo Milan e Bologna. Il fantasista della Sampdoria, autore del momentaneo 2-2 contro i bianconeri, ha segnato complessivamente due reti alla Juve nel corso della sua carriera. La prima risale al 15 luglio 2020 quando indossava la casacca del Sassuolo. LEGGI ALTRE NOTIZIE SU SAMPNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 12 marzo 2023) Con il gol segnato alla Juve staserasegna il suo secondo gol ai bianconeri con due maglie diverse La Juventus è diventata la terza squadra contro cui Filipha trovato il gol in Serie A con due maglie diverse, dopo Milan e Bologna. Il fantasista della, autore del momentaneo 2-2 contro i bianconeri, ha segnato complessivamente due reti alla Juve nel corso della sua carriera. La prima risale al 15 luglio 2020 quando indossava la casacca del Sassuolo. LEGGI ALTRE NOTIZIE SU SAMPNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24.

