Sampdoria | giallo a Rincon che salterà il Verona

(Di domenica 12 marzo 2023) Cartellinoper Tomascontro la Juve: il venezuelanola sfida dellacontro ilPessime notizie per la, che dovrà fare a meno di Tomasin occasione del match contro ildel prossimo 19 marzo. Il centrocampista venezuelano ha preso undurante la sfida dell’Allianz Stadium con la Juventus e, in quanto diffidato, verrà squalificato per un turno dal Giudice Sportivo di Serie A. LEGGI ALTRE NOTIZIE SU SAMPNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24.

In testa a questa speciale classifica si trova la Sampdoria che ne ha collezionati 78.

Cartellino giallo per Tomas Rincon contro la Juve: il venezuelano salterà la sfida della Sampdoria contro il Verona Pessime notizie per la Sampdoria, che dovrà fare a meno di Tomas Rincon in occasione ...