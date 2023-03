Salvini a Strasburgo “in difesa del lavoro di operai e imprenditori, dell’ambiente e dei risparmi degli italiani” (Di domenica 12 marzo 2023) ROMA – “In difesa del lavoro di operai e imprenditori, dell’ambiente e dei risparmi degli italiani, contro i suicidi economici e sociali voluti da qualcuno in Europa. Domani in missione a Strasburgo”. Lo scrive sui suoi canali social il vice premier Matteo Salvini in vista della sua partecipazione (prevista lunedì 13 marzo) al vertice tra i Paesi europei che sono contrari allo stop ai motori a combustione dal 2035, con il relativo obbligo dell’auto elettrica. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di domenica 12 marzo 2023) ROMA – “Indeldie dei, contro i suicidi economici e sociali voluti da qualcuno in Europa. Domani in missione a”. Lo scrive sui suoi canali social il vice premier Matteoin vista della sua partecipazione (prevista lunedì 13 marzo) al vertice tra i Paesi europei che sono contrari allo stop ai motori a combustione dal 2035, con il relativo obbligo dell’auto elettrica. L'articolo L'Opinionista.

