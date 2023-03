Salto con gli sci: Stefan Kraft vince a Oslo e raggiunge 92 podi in Coppa del Mondo, Giovanni Bresadola 27° (Di domenica 12 marzo 2023) Torna alla vittoria Stefan Kraft. L’austriaco scrive 29 alla casella dei successi in Coppa del Mondo di Salto con gli sci e 92 in termini di podi, confermando la sua nomea di uomo da Raw Air Tournament in gara-2 a Oslo. Gli bastano due salti neanche troppo lontani, da 130.5 e 131.5 metri e 130.7 e 135.4 punti, per chiudere a quota 266.1 e aggiungere un altro tassello a una carriera già ormai ricca, e che di tante aggiunte non ha bisogno. Seconda posizione per lo sloveno Anze Lanisek, che risale dalla quarta della prima serie in un pomeriggio tutto sommato tranquillo, per condizioni di vento: 257.8 il suo punteggio, di un decimo migliore rispetto a quello del polacco Dawid Kubacki, che qualcosa (ma non troppo) recupera nei confronti di Halvor Egner Granerud in ... Leggi su oasport (Di domenica 12 marzo 2023) Torna alla vittoria. L’austriaco scrive 29 alla casella dei successi indeldicon gli sci e 92 in termini di, confermando la sua nomea di uomo da Raw Air Tournament in gara-2 a. Gli bastano due salti neanche troppo lontani, da 130.5 e 131.5 metri e 130.7 e 135.4 punti, per chiudere a quota 266.1 e aggiungere un altro tassello a una carriera già ormai ricca, e che di tante aggiunte non ha bisogno. Seconda posizione per lo sloveno Anze Lanisek, che risale dalla quarta della prima serie in un pomeriggio tutto sommato tranquillo, per condizioni di vento: 257.8 il suo punteggio, di un decimo migliore rispetto a quello del polacco Dawid Kubacki, che qualcosa (ma non troppo) recupera nei confronti di Halvor Egner Granerud in ...

