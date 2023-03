Salto con gli sci, Oslo 2023: Klinec trionfa dal trampolino HS134, Lara Malsiner trentesima (Di domenica 12 marzo 2023) E’ la slovena Ema Klinec a conquistare la vittoria dal trampolino HS134 nella tappa di coppa del mondo di Salto con gli sci in corso di svolgimento a Oslo. In Norvegia, gara molto serrata che viene risolta per una questione di sei punti. Tali infatti separano la vincitrice dall’austriaca Chiara Kreuzer, mentre la padrona di casa Anna Stroem è terza tra qualche rimpianto, visto che dopo il primo round conduceva la gara. Il secondo Salto della Klinec, però, è fenomenale: 124.2 punti e un totale di 238.2 che le regalano la vittoria. La seconda di quest’oggi trova il secondo punteggio sia nella prima che nella seconda manche, non basta però ad agguantare la vittoria. In una gara aperta insolitamente a 31 e non a 30 atlete, visto il parimerito di Clair e Midtskogen dopo il ... Leggi su sportface (Di domenica 12 marzo 2023) E’ la slovena Emaa conquistare la vittoria dalnella tappa di coppa del mondo dicon gli sci in corso di svolgimento a. In Norvegia, gara molto serrata che viene risolta per una questione di sei punti. Tali infatti separano la vincitrice dall’austriaca Chiara Kreuzer, mentre la padrona di casa Anna Stroem è terza tra qualche rimpianto, visto che dopo il primo round conduceva la gara. Il secondodella, però, è fenomenale: 124.2 punti e un totale di 238.2 che le regalano la vittoria. La seconda di quest’oggi trova il secondo punteggio sia nella prima che nella seconda manche, non basta però ad agguantare la vittoria. In una gara aperta insolitamente a 31 e non a 30 atlete, visto il parimerito di Clair e Midtskogen dopo il ...

