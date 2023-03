Salernitana, Sousa: “Dobbiamo giocare da campioni” (Di domenica 12 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – “Questa è stata la migliore settimana di lavoro da quando sono arrivato, tutti stanno arrivando ad una capacità di conoscenza importante. Il Milan ha meritato di vincere il campionato scorso e ha appena raggiunto i quarti di Champions quindi siamo due realtà diverse. Stimo tantissimo Pioli, è un bravissimo allenatore con grande esperienza. Dobbiamo essere concentrati e focalizzati su ciò che stiamo costruendo, pensando sempre più al noi che all’io. Stiamo lavorando da tre settimane, domani dovremo oltrepassare le difficoltà mettendo in campo l’atteggiamento giusto”. Lo ha detto in conferenza stampa l’allenatore della Salernitana, Paulo Sousa, in vista del match di domani sera contro il Milan. “Dobbiamo avere comportamenti di squadra sapendo cosa bisogna fare in fase offensiva e ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 12 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – “Questa è stata la migliore settimana di lavoro da quando sono arrivato, tutti stanno arrivando ad una capacità di conoscenza importante. Il Milan ha meritato di vincere il campionato scorso e ha appena raggiunto i quarti di Champions quindi siamo due realtà diverse. Stimo tantissimo Pioli, è un bravissimo allenatore con grande esperienza.essere concentrati e focalizzati su ciò che stiamo costruendo, pensando sempre più al noi che all’io. Stiamo lavorando da tre settimane, domani dovremo oltrepassare le difficoltà mettendo in campo l’atteggiamento giusto”. Lo ha detto in conferenza stampa l’allenatore della, Paulo, in vista del match di domani sera contro il Milan. “avere comportamenti di squadra sapendo cosa bisogna fare in fase offensiva e ...

