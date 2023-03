Salernitana, due dubbi in attacco per Sousa (Di domenica 12 marzo 2023) La Salernitana domani giocherà contro il Milan a San Siro, Paulo Sousa si porterà dietro due dubbi in attacco per la partita coi rossoneri La Salernitana domani giocherà contro il Milan a San Siro, Paulo Sousa si porterà dietro due dubbi in attacco per la partita coi rossoneri. Dia o Bonazzoli? Quale partner migliore per Piatek. Il polacco è l’intoccabile dell’allenatore dei campani e dunque la scelta ricade sugli altri due. Il senegalese si è ripreso dall’infortunio ed è tornato in campo nel match scorso, l’azzurro scalpita per una maglia. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 12 marzo 2023) Ladomani giocherà contro il Milan a San Siro, Paulosi porterà dietro dueinper la partita coi rossoneri Ladomani giocherà contro il Milan a San Siro, Paulosi porterà dietro dueinper la partita coi rossoneri. Dia o Bonazzoli? Quale partner migliore per Piatek. Il polacco è l’intoccabile dell’allenatore dei campani e dunque la scelta ricade sugli altri due. Il senegalese si è ripreso dall’infortunio ed è tornato in campo nel match scorso, l’azzurro scalpita per una maglia. L'articolo proviene da Calcio News 24.

