Sacchi | “Champions | Napoli e Milan possono giocarsela con tutte”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PianetaMilan : #Sacchi a @Gazzetta_it: 'Champions, @sscnapoli e @acmilan possono giocarsela con tutte' - #ACMilan #Milan… - wazzaCN : @M_Palmi98 @il_prof_13 Se poi andiamo a vedere le contendenti escluso il napoli, situazioni analoghe con fallimenti… - nicolucarelli__ : RT @MilanNewsit: Sacchi: 'In Champions Milan e Napoli se la giocano con tutte' - Francesco54 : @FrancescaCphoto @runnerbeg @Gazzetta_it Secondo Sacchi può vincere la Champions! Inzaghi ha fatto comunque peggio. - sportli26181512 : Sacchi: 'In Champions Milan e Napoli se la giocano con tutte': 'Vedo un risveglio del calcio italiano'.… -

Con Fabio Capello, che succedette anel 1991 poiché il tecnico di Fusignano andò ad allenare ... Invece Marco Van Basten con Capello vinse 3 scudetti, 3 supercoppe italiane e 1League. ..."Vedo un risveglio del calcio italiano". Parola di Arrigo, che alla Gazzetta dello Sport ha espresso la propria idea sul cammino delle italiane in Europa: "Abbiamo tre squadre insottolinea l'ex tecnico del Milan - , di cui una è già ...Devo però dire che l'incertezza per la lottaè avvincente, sembra quasi che nessuno ci ... Ecco, Spalletti è come Bielsa,: ci sarà un prima ed un dopo di lui, per il modo che ha il suo ...

Sacchi: "In Champions Milan e Napoli se la giocano con tutte" Milan News

L’ex allenatore Arrigo Sacchi celebra la crescita del calcio italiano in Europa. Arrigo Sacchi alla Gazzetta dello Sport ha elogiato l’atteggiamento del Milan a Londra. “In generale, comunque, vedo un ..."Vedo un risveglio del calcio italiano". Parola di Arrigo Sacchi, che ai taccuini de La Gazzetta dello Sport esprime fiducia sul cammino delle italiane in ...