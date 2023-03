Sacchi: "Bene le italiane in Europa" (Di domenica 12 marzo 2023) "Vedo un risveglio del calcio italiano". Parola di Arrigo Sacchi, che alla Gazzetta dello Sport ha espresso la propria idea sul cammino delle italiane in Europa: "Abbiamo tre squadre in Champions ? sottolinea l'ex tecnico del Milan - , di cui una è già qualificata ai quarti ... Leggi su sport.virgilio (Di domenica 12 marzo 2023) "Vedo un risveglio del calcio italiano". Parola di Arrigo, che alla Gazzetta dello Sport ha espresso la propria idea sul cammino dellein: "Abbiamo tre squadre in Champions ? sottolinea l'ex tecnico del Milan - , di cui una è già qualificata ai quarti ...

