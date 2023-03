Sabrino Ghio | colori sgargianti e curve in evidenza | il sole le bacia la pelle

Leggi su juvedipendenza

(Di domenica 12 marzo 2023) Sabrinaadora far vedere sui social network il proprio corpo e l’utilizzo diaccesi le permette di mostrarsi ancora di più. Il passaggio all’interno del mondo della televisione risulta essere un aiuto fondamentale per poter riuscire a imporsi anche nei social network, con la partecipazione a programmi come Uomini e Donne che di sicuro permettono di avere una spinta in più determinante. Una di quelle che dunque ha avuto la fortuna di poter dimostrare tutto il proprio valore è stata indubbiamente Sabrina, una donna che anche dopo la gravidanza continua a mostrare il proprio splendore con degli scatti che sono davvero iconici. InstagramLa ragazza ormai è una super mamma, con gli scatti che la rappresentano con i suoi pargoletti che si sono fatti sempre più frequenti, ma ci ha messo davvero poco per rimettersi ...