Sabato di terrore sul lungomare di Napoli: colpi di pistola contro 19enne (Di domenica 12 marzo 2023) Napoli. Sabato di terrore nella zona degli Chalet a Napoli. colpi d’arma da fuoco sono stati esplosi nella serata di ieri sul lungomare partenopeo. Ferito un 19enne ritenuto legato a clan di camorra. Stando a quanto riporta l’Ansa, la vittima è giunta al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo di Fuorigrotta, gravemente ferito da due colpi L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 12 marzo 2023)dinella zona degli Chalet ad’arma da fuoco sono stati esplosi nella serata di ieri sulpartenopeo. Ferito unritenuto legato a clan di camorra. Stando a quanto riporta l’Ansa, la vittima è giunta al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo di Fuorigrotta, gravemente ferito da dueL'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... occhio_notizie : ??UTLIM'ORA - Rissa con accoltellamento, 12enne è in pericolo di vita Sabato sera di terrore in #Campania >>… - felixpierp : Un sabato di ordinario terrore .... P.S. acquistato in prima mattinata ?? - Luxgraph : Notte di terrore ad Amburgo, sparatoria tra i Testimoni di Geova: cosa sappiamo #corriere #news #2022 #italy #world… - sabato_ivana : RT @OrtigiaP: IL MALE CHE CI HANNO FATTO: il governo #Conte con #Speranza il #CTS DISUMANI nell'impedire i funerali, la chiusura delle scuo… - crying_joy_ : delle pause ma loro non lo fanno mai quindi mi sentirei una merda se lo facessi, quando l'avevo detto alla psic mi… -