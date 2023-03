Running, 21 km dei Campi Flegrei: vincono Martone tra gli uomini e Di Blasio tra le donne (Di domenica 12 marzo 2023) Raffaele Martone tra gli uomini e Annamaria Di Blasio tra le donne sono i vincitori della prima edizione della ”21 km dei Campi Flegrei”, la mezza maratona organizzata dalla Napoli Road Runners. Martone ha tagliato il traguardo fissato alla Rotonda Diaz della città partenopea col tempo di 1.15.28, precedendo Antonio Tartaglione (Atletica Marcianise, 1.16.22) e Giovanni Vitolo (Carmax Camaldolese, 1.16.45). In campo femminile dominio di Annamaria Di Blasio, che ha percorso i 21,097 km in 1.33.11. Completano il podio Lara Matrone (Road Runners Maddaloni, 1.40.47) e Rita Russo (Collana Marathon Napoli, 1.41.46). La vittoria di Raffaele Martone ha contribuito al successo a squadre della Napoli Nord Marathon, che ha totalizzato 4.588 ... Leggi su sportface (Di domenica 12 marzo 2023) Raffaeletra glie Annamaria Ditra lesono i vincitori della prima edizione della ”21 km dei”, la mezza maratona organizzata dalla Napoli Road Runners.ha tagliato il traguardo fissato alla Rotonda Diaz della città partenopea col tempo di 1.15.28, precedendo Antonio Tartaglione (Atletica Marcianise, 1.16.22) e Giovanni Vitolo (Carmax Camaldolese, 1.16.45). In campo femminile dominio di Annamaria Di, che ha percorso i 21,097 km in 1.33.11. Completano il podio Lara Matrone (Road Runners Maddaloni, 1.40.47) e Rita Russo (Collana Marathon Napoli, 1.41.46). La vittoria di Raffaeleha contribuito al successo a squadre della Napoli Nord Marathon, che ha totalizzato 4.588 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MaxxGhe : 12/03/2012. Viene a mancare all'età di 65 anni il batterista fondatore dei DOOBIE BROTHERS: MICHAEL HOSSACK. Long T… - koala_wednesday : il gf mi ha così fulminato il cervello che ora appena sento leave a light on penso alla clip surgelata mentre appen… - Armando89751458 : se vuoi sentire la fragranza e il profumo dei fiori e raccogliere i suoi frutti,devi tutelare le radici ?? buongio… - ALEKSAN27417214 : La Georgia era un gioco facilissimo, già loro da un pezzo, ma in effetti l'Ungheria dei rischi li corre / Georgia w… - 1div_fidaf : RT @fidafgameday: Protagonista dell’ultimo Italian Bowl, premiato come Most Improved Player della scorsa stagione. Cosimo Casati, running b… -