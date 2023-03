Rugby, Top 10: Rovigo vince il derby con il Petrarca, corsa playoff emozionante (Di domenica 12 marzo 2023) Si è conclusa la quattordicesima giornata del Top 10 2022-2023 di Rugby: il Rovigo vince il big match contro il Petrarca Padova, imponendosi per 34-27 e portandosi a un punto in classifica dalla vetta. E classifica che così si accorcia tanto, con le prime cinque squadre racchiuse in sette punti. Il Colorno vince in trasferta in casa del fanalino Cus Torino e resta in piena corsa playoff, al quinto posto a un punto dalle Fiamme Oro e tre punti dal ValoRugby. Emiliani che si sono imposti in casa del Mogliano e sono risaliti al terzo posto dopo gli anticipi di ieri. Insomma, un finale di stagione caldissimo sia per i playoff sia per la salvezza. Peroni TOP10 – XIV giornata Sitav Lyons v Fiamme Oro Rugby 16-20 Transvecta ... Leggi su oasport (Di domenica 12 marzo 2023) Si è conclusa la quattordicesima giornata del Top 10 2022-2023 di: ilil big match contro ilPadova, imponendosi per 34-27 e portandosi a un punto in classifica dalla vetta. E classifica che così si accorcia tanto, con le prime cinque squadre racchiuse in sette punti. Il Colornoin trasferta in casa del fanalino Cus Torino e resta in piena, al quinto posto a un punto dalle Fiamme Oro e tre punti dal Valo. Emiliani che si sono imposti in casa del Mogliano e sono risaliti al terzo posto dopo gli anticipi di ieri. Insomma, un finale di stagione caldissimo sia per isia per la salvezza. Peroni TOP10 – XIV giornata Sitav Lyons v Fiamme Oro16-20 Transvecta ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... persempre_news : ?? @Federugby Peroni #Top10XIV turno gli #anticipi del sabato #SerieA #RaiSport #Eleven #finale #scudetto #rugby… - infoitsport : Rugby - Come può cambiare il World Rugby Ranking nella quarta giornata del Sei Nazioni? Italia, sogno top 10 - PiacenzaPress : Rugby Top 10 - Esame per i Lyons, al Beltrametti arrivano le Fiamme Oro - labrosport : Sulle orme azzurre di Mori e Lucchesi, anche il trrequarti di scuola Livorno Rugby (oggi alle Zebre Parma in TOP 10… - RugbySport : RT @RugbySport: Una calza da rugby ispirata ai Dragoni Gallesi, un prodotto Top di alta qualità per giocare! -