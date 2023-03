Rugby: Sei Nazioni, Menoncello a disposizione degli azzurri per il match con la Scozia (Di domenica 12 marzo 2023) Roma, 12 mar. - (Adnkronos) - Lo staff medico della Nazionale Italiana Rugby Maschile ha emesso il seguente bollettino medico in seguito al match giocato contro il Galles sabato 11 marzo: Tommaso Menoncello ha eseguito accertamenti clinici che non hanno evidenziato al momento elementi significativi da segnalare. Il giocatore sarà regolarmente a disposizione dello staff tecnico durante la settimana di preparazione verso il match contro la Scozia. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 12 marzo 2023) Roma, 12 mar. - (Adnkronos) - Lo staff medico della Nazionale ItalianaMaschile ha emesso il seguente bollettino medico in seguito algiocato contro il Galles sabato 11 marzo: Tommasoha eseguito accertamenti clinici che non hanno evidenziato al momento elementi significativi da segnalare. Il giocatore sarà regolarmente adello staff tecnico durante la settimana di preparazione verso ilcontro la

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TV7Benevento : Rugby: Sei Nazioni, Menoncello a disposizione degli azzurri per il match con la Scozia - - infoitsport : Rugby - Sei Nazioni 2023: le pagelle di Italia - crescenzo_mauro : Rugby Sei Nazioni, in 60mila all'Olimpico per il tricolore più vasto del mondo: in azione i parà della Folgore e la… - sportli26181512 : Sei Nazioni 2023, i protagonisti di Italia-Galles e Inghilterra-Francia: Gli Azzurri battuti 17-29 all’Olimpico da… - stefysossani : @AutogriLLocryp Ti capisco io non seguo il tennis ma il Rugby guardo il sei nazioni dal mio pozzo di disperazione -