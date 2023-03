Rugby, Sei Nazioni 2023: l’Irlanda vince anche in Scozia e mette un’ipoteca sul successo finale (Di domenica 12 marzo 2023) l’Irlanda come da pronostico espugna il Murrayfield di Edinburgo e si impone 7-22 ai danni della Scozia. Quarto successo in altrettante sfide per i Verdi, che mettono una seria ipoteca sul successo finale con i cinque punti di vantaggio sulla Francia ad una giornata dal termine del Sei Nazioni 2023. CALENDARIO RISULTATI E CLASSIFICHE LA PARTITA – Il punteggio viene sbloccato da un piazzato di Sexton, che porta in vantaggio la squadra ospite al 12?. La Scozia reagisce e quattro minuti dopo trova la prima meta di questa giornata: avanza per cariche verticali, Tuipulotu apre per Jones che beneficia del ritardo nel placcaggio di Keenan e schiaccia a terra. La reazione degli irlandesi non si fa attendere e al 27? Hansen riceve sul lato e nonostante il ... Leggi su sportface (Di domenica 12 marzo 2023)come da pronostico espugna il Murrayfield di Edinburgo e si impone 7-22 ai danni della. Quartoin altrettante sfide per i Verdi, che mettono una seria ipoteca sulcon i cinque punti di vantaggio sulla Francia ad una giornata dal termine del Sei. CALENDARIO RISULTATI E CLASSIFICHE LA PARTITA – Il punteggio viene sbloccato da un piazzato di Sexton, che porta in vantaggio la squadra ospite al 12?. Lareagisce e quattro minuti dopo trova la prima meta di questa giornata: avanza per cariche verticali, Tuipulotu apre per Jones che beneficia del ritardo nel placcaggio di Keenan e schiaccia a terra. La reazione degli irlandesi non si fa attendere e al 27? Hansen riceve sul lato e nonostante il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Rugby #SeiNazioni | L’#Irlanda vince anche in #Scozia e mette un’ipoteca sul successo finale - FonteUfficiales : E' il più importante torneo di rugby europeo e vede affrontarsi 6 squadre: - TV7Benevento : Rugby: Sei Nazioni, Menoncello a disposizione degli azzurri per il match con la Scozia - - infoitsport : Rugby - Sei Nazioni 2023: le pagelle di Italia - crescenzo_mauro : Rugby Sei Nazioni, in 60mila all'Olimpico per il tricolore più vasto del mondo: in azione i parà della Folgore e la… -