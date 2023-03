Rugby, Sei Nazioni 2023: l’Irlanda espugna il campo della Scozia e mette le mani sul titolo (Di domenica 12 marzo 2023) Si è concluso al Murrayfield il quarto turno del Guinness Sei Nazioni 2023 e in campo sono scese Scozia e Irlanda. Dopo le vittorie di Galles e Francia ieri, dunque, una supersfida che valeva una grandissima fetta del torneo. La Scozia, terza con 10 punti, era obbligata a vincere per restare in corsa per il titolo, mentre l’Irlanda con un successo avrebbe staccato la Francia, a pari punti a quota 15, e messo un’ipoteca decisa sulla vittoria finale. Una vittoria dei padroni di casa significava un ultimo turno con tre squadre in corsa, praticamente appaiate, un trionfo irlandese che la corsa per il titolo sarebbe stata tra Irlanda e Francia. Ecco come è andata. Partenza molto equilibrata tra le due squadre, ma al 5’ follia scozzese su una touche sui ... Leggi su oasport (Di domenica 12 marzo 2023) Si è concluso al Murrayfield il quarto turno del Guinness Seie insono scesee Irlanda. Dopo le vittorie di Galles e Francia ieri, dunque, una supersfida che valeva una grandissima fetta del torneo. La, terza con 10 punti, era obbligata a vincere per restare in corsa per il, mentrecon un successo avrebbe staccato la Francia, a pari punti a quota 15, e messo un’ipoteca decisa sulla vittoria finale. Una vittoria dei padroni di casa significava un ultimo turno con tre squadre in corsa, praticamente appaiate, un trionfo irlandese che la corsa per ilsarebbe stata tra Irlanda e Francia. Ecco come è andata. Partenza molto equilibrata tra le due squadre, ma al 5’ follia scozzese su una touche sui ...

