Rugby femminile, Eccellenza: Milano e Torino si giocano i playoff, Parabiago e Treviso la salvezza (Di domenica 12 marzo 2023) Si è disputato il tredicesimo e penultimo turno del massimo campionato italiano e ancora tutte le sentenze non sono scritte. Se Valsugana, Villorba e Colorno sono ormai certe di un posto in semifinale, i risultati di oggi lasciano ancora tutto da decidere per la quarta squadra che andrà ai playoff e quella che si salverà. Nel big match di giornata il Valsugana espugna il campo del Villorba 10-19, confermandosi la dominatrice della stagione. Alle loro spalle c’è il Colorno, che si impone 18-10 contro il Cus Milano, lasciando le meneghine nel limbo tra playoff e stagione finita. E il Cus Milano chiuderà il torneo in casa del Valsugana, in una sfida sulla carta impossibile. Sale a un solo punto dalle milanesi il Cus Torino, che si impone 17-36 in casa della Benetton Treviso e si giocherà ... Leggi su oasport (Di domenica 12 marzo 2023) Si è disputato il tredicesimo e penultimo turno del massimo campionato italiano e ancora tutte le sentenze non sono scritte. Se Valsugana, Villorba e Colorno sono ormai certe di un posto in semifinale, i risultati di oggi lasciano ancora tutto da decidere per la quarta squadra che andrà aie quella che si salverà. Nel big match di giornata il Valsugana espugna il campo del Villorba 10-19, confermandosi la dominatrice della stagione. Alle loro spalle c’è il Colorno, che si impone 18-10 contro il Cus, lasciando le meneghine nel limbo trae stagione finita. E il Cuschiuderà il torneo in casa del Valsugana, in una sfida sulla carta impossibile. Sale a un solo punto dalle milanesi il Cus, che si impone 17-36 in casa della Benettone si giocherà ...

