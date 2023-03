Rugani o Gatti? Ecco su chi deve puntare la Juventus

(Di domenica 12 marzo 2023) Entrambi utilizzati con il contagocce; proviamo a capire chi può essere più utile allatra. LaPresse/AnsafotoAd inizio stagione, il dubbio più grande sullaera proprio sui centrali difensivi; nell’idea di Allegri, nel suo 4-3-3 la coppia titolare era formata da Bonucci e Bremer conpronti a subentrare. I dubbi erano proprio su loro due; il primo per non essere mai stato utilizzato con grande continuità e il secondo per la necessità di adattarsi ad una realtà completamente diversa. Le cose, come sappiamo, non sono andate secondo i piani; la, dopo un periodo iniziale con la difesa a quattro, è passato al 3-5-2. Un sistema di gioco che sembra garantirgli maggiore equilibrio. Con questo modulo, Allegri ha scoperto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiovaAlbanese : #Allegri: 'Giocheranno dall'inizio #Vlahovic e #Perin, credo uno tra #Paredes e #Barrenechea. Devo valutare… - juventusfc : A disposizione ?? Pinsoglio, Perin, Gatti, Bonucci, Rugani, Paredes, Fagioli, Barrenechea, Chiesa, Kean, Soulé. #JUVSCF #UEL - juventusfc : A disposizione ?? Pinsoglio, Perin, Gatti, Bonucci, Rugani, Pogba, Miretti, Paredes, Barrenechea, Chiesa, Kean, Soul… - Mohamed81227342 : RT @GiovaAlbanese: #Allegri: 'Giocheranno dall'inizio #Vlahovic e #Perin, credo uno tra #Paredes e #Barrenechea. Devo valutare #Bonucci: ri… - salvatore3269 : RT @GiovaAlbanese: #Allegri: 'Giocheranno dall'inizio #Vlahovic e #Perin, credo uno tra #Paredes e #Barrenechea. Devo valutare #Bonucci: ri… -

... Perin; Bremer,, Danilo; De Sciglio, Fagioli, Paredes, Rabiot, Kostic; Miretti, Vlahovic. All. Allegri. A disposizione: Szczesny, Pinsoglio, Bonucci,, Cuadrado, Iling - Junior, Locatelli,...Ci sonopronti a giocare. Se decidessi di farli giocare, non ci sarebbe problema". Per i bianconeri giovedì anche l'Europa League: "Questa settimana sarà importante, ma dobbiamo fare ...stanno bene. C'è il rientro di Iling, e di De Sciglio. Chiesa ha questo fastidio e speriamo di averlo a disposizione per giovedì. Di Maria è a riposo, sarà a disposizione giovedì'. ...

Formazioni Juventus-Sampdoria Goal.com

Su Corriere di Torino: "Il derby di Perin". L’ex Genoa torna in porta contro la Sampdoria. È la 13a partita stagionale in A dopo 6 chiuse da ...La Juventus affronta la Sampdoria nel posticipo serale: Allegri senza Chiesa, Di Maria e Kean, emergenza anche per Stankovic. In mezzo alla doppia sfida di Europa League contro il Friburgo, la Juventu ...