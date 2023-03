(Di domenica 12 marzo 2023) Osio Sotto. Lo hanno sorpreso mentre lanciavaindelleal di là della recinzione del cimitero di Osio Sotto. Undi Osio Sopra è statodai carabinieri per danneggiamento. Il fatto è accaduto intorno alle 22.30 di giovedì sera. L’uomo, in preda ai fumi dell’alcool, ha scavalcato la cancellata laterale del camposanto ed ha staccatoine insepolture. Poi le ha accumulate in un angolo vicino al muro e ne ha lanciate alcune all’esterno del cimitero, dove le avrebbe poi recuperate e, probabilmente, rivendute. A notare qualcosa di strano un cittadino che a quell’ora transitava nella zona. Sul posto è giunta una pattuglia dell’istituto di vigilanza privata Sorveglianza Italiana. La ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... webecodibergamo : Notato da una guardia privata e denunciato dai carabinieri. Italiano, 59 anni, aveva staccato e lanciato all’estern… - blaxblade : Gli 'umani' sono del tutto inadatti a parlare di diritto, perchè nella triste realtà chiunque commetta un reato ha… - annetta88990677 : mi sono appena collegata, e già mi viene il nervoso ad ascoltare le assurde difese di piantedosi, le quali ragioni… -

... decida di preferire la Nazionale italiana grazie al passaporto che gli deriva dal nonno materno Angelo Dimarco , che emigrò in Argentina ed era delledi Canicattì , provincia di Agrigento , ...Hofler 6 - Nonl'occhio ma è ordinato in mezzo al campo. Gunter 6 - Come Kubler dall'altra ... Non crea pericoli dalledi Szczesny (87 Gregoritsch SV). Grifo 5,5 - L'italiano di Germania, l'...La monografia, stampata in 600 copie, è andata anelle librerie del Nordest. "Gli atti ...la forza di intimidazione e il vincolo di omertà per perseguire profitti e dominare la società odi ...

Ruba parti in rame e ottone dalle tombe, denunciato un 59enne BergamoNews.it

Osio Sotto. Notato da una guardia privata e denunciato dai carabinieri. Italiano, 59 anni, aveva staccato e lanciato all’esterno anche parti in ottone. Si è introdotto nel cuore della notte nel cimite ...L’ 8 marzo 2023 i Carabinieri di Priverno hanno arrestato furto aggravato un 40enne del luogo. L’uomo, già conosciuto alle forze dell’ordine, ...