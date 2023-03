Roma, straordinari per Matic e Dybala. Col Sassuolo senza Mou (e con Mancini in diffida) (Di domenica 12 marzo 2023) Mai in questa stagione Josè Mourinho ha avuto tanti dubbi come alla vigilia di Roma-Sassuolo. E mai la squadra giallorossa è arrivata con una dose simile di veleni ad uno degli appuntamenti più importanti della stagione. La Corte sportiva d’appello ha respinto il ricorso del club giallorosso e confermato le due giornate di squalifica all’indirizzo del tecnico portoghese, che per via del diverbio col quarto uomo Serra a Cremona salterà la sfida ai neroverdi e il derby con la Lazio. In risposta, la società giallorossa non farà parlare i tesserati nei pre e nei post partita dei prossimi due impegni di Serie A. Una forma di protesta in tutto e per tutto, che però non può distogliere i giallorossi dal campo. La sfida è infatti di quelle insidiose. Stasera (18:00) in un Olimpico sold out arriva un Sassuolo che ha vinto le ultime due partite ... Leggi su sportface (Di domenica 12 marzo 2023) Mai in questa stagione Josè Mourinho ha avuto tanti dubbi come alla vigilia di. E mai la squadra giallorossa è arrivata con una dose simile di veleni ad uno degli appuntamenti più importanti della stagione. La Corte sportiva d’appello ha respinto il ricorso del club giallorosso e confermato le due giornate di squalifica all’indirizzo del tecnico portoghese, che per via del diverbio col quarto uomo Serra a Cremona salterà la sfida ai neroverdi e il derby con la Lazio. In risposta, la società giallorossa non farà parlare i tesserati nei pre e nei post partita dei prossimi due impegni di Serie A. Una forma di protesta in tutto e per tutto, che però non può distogliere i giallorossi dal campo. La sfida è infatti di quelle insidiose. Stasera (18:00) in un Olimpico sold out arriva unche ha vinto le ultime due partite ...

Emergenza col Sassuolo: Kumbulla si candida, Dybala fa gli straordinari Sulle fasce Zalewski e Spinazzola, mentre Dybala sulla trequarti farà gli straordinari dopo quattro gare consecutive da titolare. Accanto a lui El Shaarawy . Tutta la Serie A TIM è su DAZN. Attiva ... Juventus, Allegri vuole il secondo posto sul campo: vincere con la Sampdoria per preparare il Friburgo ... che dice che la Juventus deve rispondere alla sconfitta contro la Roma, probabilmente immeritata, ... Il serbo costretto a fare gli straordinari, peraltro in un momento tutto tranne che straordinario. ... Out Belotti, c'è Abraham con Dybala ... Matic è chiamato agli straordinari, al suo fianco è pronto a tornare titolare Wijnaldum , con Bove che potrebbe entrare a gara in corso. Sono poche le soluzioni offensive a disposizione della Roma: ... Sulle fasce Zalewski e Spinazzola, mentre Dybala sulla trequarti farà glidopo quattro gare consecutive da titolare. Accanto a lui El Shaarawy . Tutta la Serie A TIM è su DAZN. Attiva ...... che dice che la Juventus deve rispondere alla sconfitta contro la, probabilmente immeritata, ... Il serbo costretto a fare gli, peraltro in un momento tutto tranne che straordinario. ...... Matic è chiamato agli, al suo fianco è pronto a tornare titolare Wijnaldum , con Bove che potrebbe entrare a gara in corso. Sono poche le soluzioni offensive a disposizione della: ... Roma, emergenza col Sassuolo: Kumbulla si candida, Dybala fa gli straordinari Roma Giallorossa Emergenza col Sassuolo: Kumbulla si candida. Dybala fa gli straordinari Contro il Sassuolo sarà emergenza: dopo il gol anche Kumbulla vuole esserci È il momento delle scelte. Tre partite in una settimana costringono Josè Mourinho a centellinare le energie di tutti e recup ... Out Belotti, c’è Abraham con Dybala Con Belotti e Pellegrini out è tutto nelle mani di Abraham e Dybala Undici quasi obbligato per la Roma. I giallorossi oggi pomeriggio dovranno fare i conti con l’infermeria piena in seguito alla gara ... Contro il Sassuolo sarà emergenza: dopo il gol anche Kumbulla vuole esserci È il momento delle scelte. Tre partite in una settimana costringono Josè Mourinho a centellinare le energie di tutti e recup ...Con Belotti e Pellegrini out è tutto nelle mani di Abraham e Dybala Undici quasi obbligato per la Roma. I giallorossi oggi pomeriggio dovranno fare i conti con l’infermeria piena in seguito alla gara ...